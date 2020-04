Åpning av Hatlelia barnehage

Hatlelia barnehage i Molde feiret både at koronastenginga var over og at de endelig fikk flytte inn i sin splitter nye barnehage. I dag kom 69 barn, mens 16 barn ble hjemme. Styrer Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg sier det var stor stas å åpne i dag. – Det var kjempespesielt å se ungene igjen. Vi har savnet de vanvittig, sier hun.