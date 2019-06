Åpnet nytt NRK-kontor i Molde

Etter 23 år i Hamnegata 12 flytta NRK i dag inn i nye lokale på Storkaia, nærmere bestemt Hamnegata 8b. Det var distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien, som stod for den offisielle åpningen. Han vektla i sin tale at NRK binder landet sammen, og at et nytt kontor ikke bare handler om nye fine lokale, men det å være nær folket.