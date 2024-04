Åpnet nytt løsdriftsfjøs på Gjermundnes i dag

Det nye løsdriftsfjøset på Gjermundnes videregående skole i Vestnes ble åpnet i dag.

I framtida blir det krav om at bøndene skal over fra båsdrift til løsdriftsfjøs. Mange bønder har signalisert at de vil slutte fordi det blir for tungt økonomisk.

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet som klippet snora under åpninga i dag i dag, sier regjeringen vil hjelpe bøndene med overgangen.

Lien har selv jobbet ved Gjermundnes videregående skole i en årrekke.