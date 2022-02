Åpnet ny helsestasjon

I dag åpnet den nye helsestasjon for ungdom i Ålesund. Helsestasjonen er et gratis lavterskeltilbud for ungdom fra ungdomsskolealder og opptil 25 år.

Det er stort behov – og tilbudet er mye brukt. 2500 personer besøkte helsestasjonen før pandemien, ifølge helsesykepleier Solveig Bae Nordal.

Hun sier de ser en økning av ungdommer som sliter psykisk.

– Vi ser helt klart at pandemien har gjort hverdagen og ungdomstiden annerledes. Det har gått fint med de fleste, men vi ser en økning i de som sliter psykisk. Jeg tror at uforutsigbarheten og begrensningene knyttet til det sosiale har påvirket mange og motivasjonen de har for skole og andre ting, sier Bae Nordal.