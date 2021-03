Åpnet for trafikk

Fylkeveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal i Møre og Romsdal ble åpnet for trafikk ved 5-tiden i morges. I går kveld ble vegen stengt fordi en tunnelrigg på 60 tonn veltet under transport, og Geiranger og Øvre Eidsdal med tilsammen 220 personer ble isolert. Men nå i morgentimene kunne prosjektleder Arne Ola Stavseng fortelle at tunnelriggen var fjernet og vegen åpnet for normal trafikk.