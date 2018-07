Åpnet etter trafikkulykke

På E39, i nærheten av Byggmakker Øydegard i Tingvoll kommune, er vegen nå åpnet for trafikk etter en trafikklykke mellom to motorsykler. Den ene motorsykkelen skal ha kjørt inn i den andre bakfra, litt før klokka 15 i dag. To menn ble fraktet til sykehus, men politiet kan ikke si noe om skadeomfanget enda.