Åpner tidligst torsdag

Rydding av den stengte fylkesveien i Volda er påbegynt. Den er stengt like før Viddal på grunn av et jordras. Geolog har vært og undersøkt stedet. Ifølge Karl Inge Vestre Haugen i fylkeskommunen er anslått åpning torsdag kveld eller fredag formiddag, men han sier det er for tidlig å gi nøyaktig tidspunkt.