Åpner selvbetjent servering

Fjord1 melder at de åpner opp igjen selvbetjente serveringstilbud i flere av sine ferjesamband fra torsdag. De oppfordrer alle til å følge anvisninger om bord når det gjelder smittevern, og at opphold i salongen begrenses til de som ønsker å benytte seg av serveringstilbudet.– Andre bør oppholde seg i kjøretøy under overfarten som tidligere, skriver Fjord1.