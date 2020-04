Åpner opp for visse tjenester

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan time bestilles for teoriprøve og skranketjenester. Det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, for eksempel fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy. Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring. Alle oppkjøringer er avlyst ut mai.