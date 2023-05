Åpner ikke Geirangerfjellet til 17. mai

Geologer har gjort vurderinger av skredfaren på veien over Geirangerfjellet i dag, og konkludert med at veien ikke blir åpnet til 17. mai. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune. De skriver at det vil bli gjort en ny vurdering i slutten av uke 20.