Åpner for trafikk i morgen

E39 åpner for trafikk ved Vinjeøran i Heim kommune i morgen. Vegen ble ødelagt som følge av store nedbørsmengder og snøsmelting under ekstremværet Gyda og har vært stengt for trafikk. Omkjæring har vært på fylkesvei 65 gjennom Surnadal og Rindal og riksvei 70 via Sunndalsøra og Oppdal.