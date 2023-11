Åpner for praterobot i de videregående skolene

Mandag blir et nytt verktøy for kunstig intelligens (KI) tilgjengelig for de videregående skolene i Møre og Romsdal.

Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har lansert en sikker språkmodelltjeneste. I første omgang vil det være to ulike prateroboter, en for lærere og en for elever, men flere kan komme til etter hvert.

Språkmodelltjenesten fra NDLA oppfyller personvernkravene, og skolene kan dermed be elevene bruke denne tjenesten i skolesammenheng.

– Vi følger anbefalinga fra NDLA om at elevene bruker denne tjenesten for å ivareta personvernet sitt, sier kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.