Åpner for besøk i Kristiansund

Fra i dag lettes det på tiltakene for beboerne på sykehjemmene i Kristiansund. Siden alle nå er vaksinert åpnes det blant annet opp for besøk på rommet, skriver kommunen i en pressemelding. Unntaket er Bergan sykehjem. Beboerne der blir fullvaksinert 11. februar, og lettelsene for dem gjelder fra den datoen.