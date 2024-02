Åpner for å snu om Helseplattformen

Hovedutvalget for Helse i Kristiansund kommune ber om at bystyret samler seg om en uttalelse om journalsystemet Helseplattformen. De ønsker en utsettelse av Helseplattformen til systemet fungerer bedre. Det skriver Tidens Krav.

Ordfører Kjell Neergaard sier at avisen at han synes det er bra at saken løftes til bystyret slik at de kan gi en felles uttalelse til Helse Midt-Norge.

Bystyret skal i neste møte uansett ta stilling til om de vil be administrasjonen utrede kostnadene og konsekvensene av en mulig avvikling av Helseplattformen, skriver avisen.