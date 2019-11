Åpner for å legge ned skoler

Høyre åpner for å legge ned skoler for å få den fylkeskommunale økonomien i balanse. Høyre vil spare 20 millioner kroner gjennom strukturtiltak, men vil foreløpig ikke peke på konkrete skoler. Utdanningsutvalget behandlet i dag fylkesrådmannens budsjettforslag. Møre og Romsdal fylkeskommune skal spare 112 millioner kroner neste år og utdanning må ta 50 millioner av dette. Ungdomspanelet vil legge ned Tingvoll videregående skole og skoletilbudet i Vanylven. Flere partier vil kutte mer i administrasjonen i utdanningsavdelinga. Frp vil slå sammen administrasjonen i flere av de videregående skolene. Flere partier mener at kuttene innenfor musikk- dans og drama er for omfattende og advarer mot kuttene inenfor yrkesfag og yrkessjåførutdanninga