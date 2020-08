Åpner dørene fra mandag

Alle FRAM-busser i Møre og Romsdal åpner dørene for påstigning fremst i bussen fra mandag 10. august. Det er viktig å ha all påstigning gjennom framdøra og avstigning gjennom bakdørene, for å unngå unødvendig kontakt mellom passasjerene, opplyser selskapet. Billettkjøp på SMS eller kort, men fortsatt ingen kontantbetaling.