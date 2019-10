Åpne kirker over hele landet

I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november. Hundretalls kirker åpnes over hele landet førstkommende helg. I Møre bispedømme gjelder dette: Bedehuset på Skåla, Innlandet kapell, Kirkelandet kapell, Nordlandet kapell, Røbekk kirke og Ulstein kyrkje. Åpningstider finner du her. Det er første gang kirken har en slik nasjonal satsing på åpne kirker allehelgen.