Åpen for trafikk igjen

Selvågtunnelen i Ulstein er åpen for trafikk etter ulykka tidligere i dag. En person er frakta til sykehus med luftambulanse etter en kollisjon mellom to biler like utenfor Selvågtunnelen i formiddag. Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har avsluttet på stedet.