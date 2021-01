Ap: Å stenge ned er uakseptabelt

Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Vidar Kjølmoen, skriver i en pressemelding at helseforetakets melding om å stenge ned det fødeavdelinga i Kristiansund er uakseptabelt.

– Det er regjeringens ansvar å sørge for at vi har det nødvendige helsepersonellet tilgjengelig, på steder der det er besluttet at vi skal tilby viktige helsetjenester, sier Kjølmoen.