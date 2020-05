Ap vil behalde fødetilbod

Møre og Romsdal Arbeidarparti har vedteke at dei ynskjer at fødetilbodet i Kristiansund skal halde fram også etter at det nye fellessjukehuset står ferdig. Føresetnaden er at det skjer innanfor faglege og økonomiske rammer, står det i vedtaket. Dei krev difor at regjeringa aukar løyvingane til helseføretaka. Ap sentralt har sagt at dei ikkje støttar kravet om å behalde fødeavdelinga i Kristiansund. – Vi vil kjempe for å få gjennomslag for vårt syn sentralt i partiet, seier fylkesleiar Per Vidar Kjølmoen. Stortinget skal behandle nasjonal helse- og sykehusplan 12. mai