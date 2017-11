Ap vil behalde "maskinskatten"

Arbeidarpartiet går i mot å fjerne eigedomsskatten på verker og bruk. Det stadfestar Fredric Holen Bjørdal i Stortinget sin finanskomite. Dette er ein skatt på maskinar og produksjonsutstyr i bedriftene som regjeringa vil fjerne. Eit bortfall av skatten vil mellom anna ramme kommunar som Aure og Sunndal hardt. Holen Bjørdal meiner kommunane har argumentert godt for at eigedomsskatten på verker og bruk ikkje bør fjernast. Regjeringa foreslår at vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg der selskapa har særskattereglar etter petroleumsloven blir unntatt.