Ap valgte nestleder etter kaosmøte

Anne Kristin Bryne fra Ålesund var foreslått av valgkomiteen som ny nestleder etter Berit Tønnessen fra Kristiansund. Vrakingen av Tønnessen har ført til sterke reaksjoner på Nordmøre der lokallagene samlet seg om Tønnessen før fylkesårsmøtet.

– Dette minner om valg man gjør på elevrådsstyremøtene på skolen, sa Arne Grødahl i Kristiansund Ap.

Kampvotering

Etter mye frem og tilbake, forslag om to nestledere og forslag om å vrake fylkesleder Per Vidar Kjølmoen, var det klart for kampvotering mellom Tønnessen og Bryne, og Tønnessen ble til slutt valgt med 101 mot 55 stemmer.

– Det føles jo godt, men samtidig har det vært en prosess som jeg ikke har satt noe pris på. For det er aldri kjekt at man blir stilt opp mot hverandre på en slik måte, sa Berit Tønnessen etter at valget var avgjort.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Når du går inn i politikken så vet du at du vinner en nominasjon og du taper en nominasjon, men jeg er først og fremst skuffet på vegne av alle de som har støttet meg, sier Anne Kristin Bryne.

Kaosmøte

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Ap utviklet seg til å bli et skikkelig kaosmøte. Først foreslo fylkesleder Per Vidar Kjølmoen at delegasjonslederne fra Ålesund, Molde og Kristiansund satte seg sammen for å finne et kompromiss. Målet var å unngå en åpen kampvotering mellom Kristiansund og Ålesund.

Forslaget fra delegasjonslederen etter en halvtimes møte var et kompromiss med to nestledere.

Ville kaste fylkeslederen

Per Vidar Kjølmoen fikk knallhard kritikk for måten dette skjedde på. Fungerende leder i valgkomiteen, Roar Dyb-Sandnes, ville kaste Kjølmoen som fylkesleder, og foreslo Anne Kristin Bryne som ny leder og Berit Tønnessen som nestleder.

Det ble gjort klart at det var i strid med vedtektene å ha både en kvinnelig leder og en kvinnelig nestleder, men Dyb-Sandnes opprettholdt forslaget om Bryne som ny leder.

Per Vidar Kjølmoen ble gjenvalgt med 101 mot 55 stemmer. Det betyr at en tredel av fylkesårsmøtet ønsket å kaste ham gjennom et benkeforslag.

– Det må en være forberedt på når en i en slik posisjon. Alle som er på valg må finne seg i å bli veid, og det aksepterer jeg fullt ut, sier Per Vidar Kjølmoen.

Sa nei til to nestledere

Forslaget om to nestledere fikk støtte fra flere av delegatene, men Berit Tønnessen ønsket ikke en slik løsning.

– Jeg er ikke bekvem med dette. Jeg føler meg presset til å være med på det. Jeg synes ikke at vi skal åpne for to nestledere bare for å skyve dette spørsmålet under teppet, sa Berit Tønnessen.

Resultatet ble at forslaget om to nestledere falt mot 55 stemmer under voteringen.