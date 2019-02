Ap-strid om gratis barnehage

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sier nei, men flere av partiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle. Det vil koste nesten 12 milliarder kroner. Forslagene har kommet inn i forkant av Ap's landsmøte i april. Sentralstyret peker i sine merknader på at partiet i programmet for stortingsperioden 2017–2021 har vedtatt å bevare dagens maksprisordning. Maksprisen for en barnehageplass i 2019 er 2.990 kroner per måned fra 1. januar, og 3.040 kroner per måned fra 1. august.