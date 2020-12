Ap og Sp freder Innlandet skole

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Kristiansund står fast på at Innlandet skole skal bestå. Det går frem av en pressemelding fra Arbeiderpartiet. Skolen er blitt foreslått nedlagt. De to partiene vil utrede mulighetene for oppvekstsenter på skolen på Innlandet. Det medfører at Heinsa barnehage flyttes til skolen. Videre blir kommunedirektøren bedt om å vurdere Atlanten ungdomsskole som en ny barneskole, tilpasset slik at yngre barn kan bruke den, og bygge en ny ungdomsskole på tomta til Goma barneskole.