Ap har fordelt komiteer

Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet blir medlem av Stortingets næringskomite. Det er klart etter et gruppemøte i Arbeiderpartiet i ettermiddag. Den andre Arbeiderparti-representanten fra Møre og Romsdal, Åse Kristin Ask Bakke, har fått plass i Stortingets familie- og kulturkomitè.