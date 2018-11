Ap-flertall støtter Guttelvik

Et stort flertall i Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget støtter fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik som vil avlyse anbudskonkurransen om Nordøyvegen. Gruppeleder, Tove Lise Torve, som selv tilhører mindretallet, sier at dette kan komme til å endre seg inn mot fylkestingets behandling 11.desember. Ikke alle i fylkestingsgruppa deltok under møtet. Høyre er også delt, sier gruppeleder Charles Tøsse. Han vil be om at fylkesadministrasjonen møter analyseselskapet Deloitte, som har kommet til andre tall enn fylkesrådmannen.