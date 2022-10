Ansatte skuffet

De ansatte ved fødeavdelinga til Kristiansund sjukehus er svært skuffet over vedtaket om å stenge avdelinga. Helse Møre og Romsdal meldte i går at de samler fødetilbudet for Nordmøre og Romsdal på sykehuset i Molde – frem til det nye fellessykehuset er på plass. Bemanningsproblemer har ført til at avdelinga i Kristiansund har vært stengt i lang tid. De ansatte var likevel ikke helt forberedt på avgjørelsen som kom i går, forteller hovedtillitsvalgt Kari-Anne Thygesen.