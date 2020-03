Ansatte i Molde HK Elite permittert

Alle ansatte i Molde HK Elite er permittert, på grunn av offentlige tiltak i forbindelse med koronaviruset. Molde Arena ble stengt, sluttspillet i håndball ble avlyst og i tillegg har sentrale myndigheter og Norges idrettsforbund bestemt at all idrettsaktivitet skal stanse. Videre ser det ut til at også Rosecup 2020 blir avlyst, melder Molde HK Elite. Ifølge klubben er samlet inntektstap for avlyst sluttspill og Rosecup estimert til 1,5 million kroner. Molde HK Elite opplyser at de gjør alt de kan for å bistå de ansatte på best mulig måte, men det viktigste av alt er at ingen i klubben så langt er blitt syke.