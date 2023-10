Ansatte i Ålesund må betale julebordet selv

Ledergruppa i Ålesund kommune har innført ansettelses- og innkjøpsstopp. Bakgrunnen er at prognosen for 2023 viser et merforbruk på rundt 80 millioner kroner.

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal sier at de må konsentrere seg om styring og arbeid med kommunedeling. I tillegg må driften justeres for lavere tjenesteproduksjon, opplyser kommunen.

Alle behov for ansettelser må opp til vurdering i ledergruppa. Videre vil gruppa hver mandag gå gjennom anskaffelsene som er meldt inn.

Kurs og reiser må reduseres til et minimum. I tillegg er det innført retningslinjer for at julebord og arrangementer for ansatte ikke skal dekkes over kommunens budsjettet. Det gjelder mat, drikke og underholdning. Dette må gjennomføres med dekning fra de ansatte. Kommunale lokaler kan benyttes til slike samlinger, opplyser Ålesund kommune.

