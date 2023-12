Ansatte får støtte

To ansatte fikk først kritikk etter et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel i 2022. Nå skriver Kriminalomsorgsdirektoratet at fengselsbetjentene handlet riktig. Saken kan få nasjonale konsekvenser for bemanning om natten, skriver Sunnmørsposten. Kriminalomsorgsdirektoratet mener nemlig at det trengs en gjennomgang av bemanningen om nettene i norske fengsler.