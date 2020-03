Ansatt i kommunen smittet

Molde kommune melder at en ansatt i kommunen i dag har testet positivt på korona. Smittekilden antas å være i Oslo. Vedkommende har ikke vært på jobb den siste uken, og pasienter og kolleger vurderes derfor ikke å ha vært eksponert for smitte. To personer har hittil testet positivt i Molde, og den første er nå friskmeldt.