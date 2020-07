– Prisene for å leie en hytte et par dager ligger på flere tusen, og det har ikke jeg økonomi til, sier Ellen Taraldset.

Vil på hyttetur

Ellen Taraldset fra Ålesund er fulltidsstudent og alenemamma til en jente på tre år. I likhet med mange andre har koronasituasjonen ført til en trang økonomi. Nå er sommeren her, og det eneste datteren ønsker seg er å dra på hyttetur i sommerferien.

– Planen var at jeg skulle jobbe fra mai til juli slik at vi hadde råd til å dra på sommerferie, men på grunn av koronaen har ingen kunne tilby meg jobb, sier hun.

Utgiftene for å leie seg en hytte overgår budsjettet til den lille familien på to. Den eneste løsningen Taraldset så var å be om hjelp på Finn.no.

SLETTET ANNONSEN: Det gikk bare fire dager før annonsen på Finn.no ble fjernet. Foto: Skjermdump fra FINN / FINN

For Taraldset var det ingen enkel avgjørelse å stå frem som trengende. Hun valgte likevel å stå frem med både navn og bilde.



– Dette er helt utenfor min komfortsone, men man må bare prøve. Jeg tenker at hvis man skal spør om hjelp, så må man være ærlig om hvem man er, sier hun.

Får bare hjelpe i julen

Taraldset ble derfor veldig overrasket da hun plutselig fikk beskjed fra Finn.no om at annonsen var fjernet.

KUN I JULEN: Leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen, forklarer at «hjelpe-annonsene» krever et ekstra sikkerhets- og trygghetselement. Foto: FINN.no

Som svar på hvorfor den ble fjernet fikk hun beskjed om at Finn bare tillater slike annonser i julen.

– Finn Torget er først og fremst en markedsplass for kjøp og salg. Derfor er det dessverre ikke alle ting vi tillater annonsert, sier leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsen.

Gjefsen forklarer at «hjelpekategoriene» på Torget kun er tilgjengelige på Finn.no i forbindelse med julen fordi de har sett et økende ønske og behov om hjelp knyttet til høytiden.

De siste årene har det vært en stor pågang av folk som ber om hjelp via nettsteder som Spleis og Finn. Siden 2016 har over blant annet 600 nordmenn benyttet Finn til å be om hjelp, og tallet bare øker.



Finn har foreløpig ikke en fast «hjelpekategori» på Torget.

– Men vi tar tilbakemeldinger fra brukerne våre på alvor. Dersom vi ser at det er et økende, fast behov for noe slikt, kan vi vurdere å opprette det permanent, sier Gjefsen.

– Behovet øker

Tall fra SSB viser at 111 tusen norske barn i dag lever i lavinntektsfamilier. Det er økning på 13 tusen barn fra 2017.



I år opplever Røde Kors en stor økning i personer som vil ta del i tilbud som de har, og denne sommeren vil 12.000 barn delta på ulike sommeraktiviter med Røde Kors.



BEHOVET ØKER: Elisabeth Dahl Hansen i Røde Kors sier de gjør alt de kan for at barn i lavinntektsfamilier skal få dra på sommerferie. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Alle barn fortjener gode ferieopplevelser, derfor startet vi ordningen «Ferie for alle», sier seniorrådgiver i Røde Kors, Elisabeth Dahl Hansen.

Gjennom «Ferie for alle» får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien.

– Etter julen spør barna gjerne hverandre på skolen om hva man har fått, mens om sommeren spør man om hva man har gjort, sier Hansen.

Behovet for hjelp er like stort om sommeren som i julen, mener hun.

– Vi ser at behovet bare øker, og sommeren i år er ekstra spesiell, sier Hansen.

– Trist at man ikke kan be om hjelp hele året

Taraldset håper hun kan være et forbilde for andre som sliter økonomisk og som er redd for å spørre om hjelp. Hun syns derfor det er ekstra trist at slike annonser ikke er tiltatt hele året, og spesielt i sommerferien.

FIKK SVAR: Mange tok kontakt for å gi Ellen Taraldset og datteren en sommeferie de drømte om. Foto: PRIVAT

– Alle snakker jo om hva de har gjort i sommerferien, så det blir et veldig klart skille mellom fattig og rik, sier Taraldset.

Selv om annonsen ble fjernet etter fire dager, er Taraldset rørt over hvor mange som har rukket å svare.

Allerede en uke etter at den ble lagt ut har de fått lånt seg en hytte i Austefjorden på Sunnmøre.

– Det har tikket inn med meldinger, og de som ikke har en hytte å låne bort har skrevet at de håper jeg får hjelp, sier Taraldset.

De har også fått tilbud om stallbesøk og hesteridning, og flere har også vippset bensinpenger.