Anna-Victoria (14) vil bli bonde, men er redd det ikke går

Like over veien fra det hvite huset Anna-Victoria Sandven-Marholm bor i, ligger det en gård. En gård hun har tilbrakt mye tid på siden hun var ei lita jente.

Der er det omtrent 170 sauer som hun hjelper til med. Både under lamming på våren og sanking av sauene på høsten.

Hun elsker livet med sauene, og drømmer om å få sin egen gård og være sauebonde. Men hun frykter at det ikke går.

– Det blir vanskelig for meg å bli bonde. Jeg har ingenting jeg kan overta. Det er dyrt å skaffe gård og dyr, sier Sandven-Marholm.

Anna-Victoria Sandven-Marholm håper at økonomien ikke setter en stopper for drømmen som sauebonde. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Få gårder lagt ut for salg

Fra 2010 til 2020 har 7911 landbruk har blitt lagd ned i Norge.

Foreldrene til Anna-Victoria har ikke gård. Skal drømmen hennes om å bli sauebonde gå i oppfyllelse, er hun nødt til å kjøpe eller bygge sin egen.

For de som ikke har en gård å arve, er det vanskelig å få til ønsket om å bli gårdbruker.

I 2021 var det nemlig en stor nedgang på landbruk som ble lagt ut og solgt på det frie markedet, ifølge SSB. De aller fleste landbrukseiendommer ble omsatt i kategorien gave, som stort sett betyr at landbruket går til noen andre i familien.

– Jeg må kanskje finne meg en mann da, som har odel på en gård. Det blir nesten et krav, sier Sandven-Marholm.

– Jeg tror Anna-Victoria har de kvalitetene som trengs for å være i dette yrket, sier gårdseier Johan Øvrebust. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– En viss «forgubbing»

I mange år har hun hjulpet til på nabogården, som Johan Øvrebust eier. Han er storfornøyd med hennes hjelp og interesse for landbruk.

– Først og fremst er det veldig positivt at vi har ungdommer som har lyst å bli bønder. Det har vært dårlig rekruttering til yrket i mange år. Men det er klart at hun er skeptisk. Det forstår jeg godt. For økonomien er ikke bedre enn den bør være.

Johan Øvrebust håper mange flere unge vil bli bønder i årene som kommer. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Han trekker frem at det i Stordal på Sunnmøre er få unge bønder.

– Det er en viss «forgubbing». Jeg er i grunn yngstemann, og jeg blir 50 år i februar. Vi trenger rekruttering i aller høyeste grad, sier Øvrebust.

Noen av sauene i fjøset i Stordal. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Altfor høy snittalder

Konrad Kongshaug, leder i Møre og Romsdal bondelag, sier det er utrolig viktig at flere unge blir bønder.

– Snittalderen blant bøndene er høy. Den er altfor høy. Det sier noe om rekrutteringen. Vi er helt avhengige av å få nye inn i næringa, sier Kongshaug.

– I generasjonene før oss, var det sånn at man nesten ble uglesett internt i familien hvis du ikke tok over gården. Den tiden er forbi, sier leder i Møre og Romsdal bondelag, Konrad Kongshaug. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Han peker på at det er dyrt å drive en gård, og at lønna er lav. Men det ønsker han å gjøre noe med.

– Jeg vil si til Anna-Victoria at hun må holde motivasjonen oppe. Innen hun er så gammel at hun kan starte opp, er jeg sikker på at vi som bondelagsorganisasjon skal klare å få løfta inntekta så mye at hun klarer å bli gårdbruker den dagen hun er gammel nok.

Det ønsker hun også.

– Jeg håper jeg blir bonde. Men det er vanskelig å vite når man ikke har en gård fra før av som man kan overta, sier Sandven-Marholm.