Anmeldt for vold mot politiet

To menn i 20-årene måtte kjøres vekk fra en tilstelning på Sæbø i Ørsta i natt. De to opptrådte aggressivt og utagerende. En av mennene blir anmeldt for vold mot politiet, etter å ha sparket en tjenestemann i foten. Den andre mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelser, pplyser politiet