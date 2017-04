Anmeldt for ruskjøring

En mann i 20-årene er anmeldt for ha kjørt bil i ruspåbvirket tilstand på Åndalsnes. Bilen ble stoppet i en kontroll rette før midnatt. De to passasjerene i 20-årene er anmeldt for å ha brukt narkotika. Det ble funnet små mengder narkotika i bilen.