Anmeldt for falsk legitimasjon

En mann i begynnelsen av 20-årene ble natt til søndag anmeldt for å få ha brukt en annen persons legitimasjon for å komme seg inn på et utested i Ålesund.

Natt til søndag ble også flere personer bortvist fra utesteder i hele fylket, fordi de lagde bråk. Det var også to ungdomsfester som politiet måtte stoppe i Ålesund.

I Ulsteinvik ble en mann i 20-årene anmeldt for å ha urinert på offentlig sted.