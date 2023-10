Anmeldt for brudd på hviletid

Èn ble anmeldt og fem fikk bruksforbud da Statens Vegvesen tirsdag holdt en trafikkontroll på Ørskogfjellet. I tillegg registrerte de 14 kjøretøy som hadde tekniske mangler som må utbedres.

En fører ble anmeldt til politiet for brudd på regelverket når det gjelder kjøre- og hviletid. Det ble også gitt bot til to andre for brudd på disse reglene, og flere advarsler. Fem fikk bruksforbud på kjøretøyet for mangelfull lastsikring, og henger uten bremselys.

Statens Vegvesen oppfordrer alle til å særlig sjekke at lys på kjøretøy er i orden før man kjører i høstmørket.