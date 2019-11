Anmeldt for å ha kjørt for fort

To bilførere i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt i 108 og 72 km/t i en 60-sone på Vartdal. Begge to får førerkortene beslaglagt. Sistnevnte for å ha for mange prikker i førerkortet. En mann i 30-årene ble også stanset og anmeldt for kjøring i 87 km/t og førerkortet ble beslaglagt.