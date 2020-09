Anmeldes for ruskjøring

En mann i 70-årene er stoppet i en trafikkontroll på Hellesylt og mistenkt for kjøring i beruset tilstand. Føreren anmeldes. Tidligere denne fredagen stanset UP en personbil i Langevåg i Sula, der en mann i 30-årene mistenkes for kjøring i ruset tilstand. Blodprøve er tatt og mannen er avhørt. Førerkortet er beslaglagt, melder politiet.