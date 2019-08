Anmeldes etter persontransport

En mann fra Latvia blir anmeldt for ulovlig persontransport. Mannen kjørte for et utenlandsk selskap og fraktet turister uten løyve. Politiet oppretter sak og vil også vurdere handlingene til fire taxisjåfører som stoppet den utenlandske sjåføren og sperret den utenlandske bilen inne.