Anmelder hærverk på trær

Kommunalsjefen i Kristiansund har anmeldt hærverk på to store trær i Vanndamman. Det skriver kommunen på nettsiden sin.

Det er to rødlistede asker som er tagga med svart spraymaling. Barken som var tagga er nå tatt av trærne.

Parksjefen for Vanndamman sier det potensielt kan være skadelig for tre-arten som står i fare for å dø ut i Norge.