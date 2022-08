Anmelder ansatt for medisintyveri

Ålesund kommune anmelder en ansatt i eldreomsorgen etter omfattende medisintyveri. Det skriver Sunnmørsposten. Ifølge avisen har en ansatt ved et sjukehjem erkjent å ha stjålet medisiner, i en periode på rundt to år. For å hente ut medisiner til seg selv, skal den ansatte ha tatt i bruk fiktive signaturer og fiktive pasientnavn.