Anmeldelser i 10 politidistrikt

I 10 av 12 politidistrikter er personer blitt anmeldt for brudd på smittevernloven, eller for ikke å ha fulgt karantenebestemmelsene. Det melder Aftenposten. Tirsdag ble en person, som er ansatt i helse- og omsorgstjenesten i en kommune i Møre og Romsdal, ilagt et forelegg på 20.000 kroner. Vedkommende hadde blitt ilagt karantene i 14 dager etter å ha vært i kontakt med en person med påvist smitte. Så langt er det kun Sørøst og Nordland politidistrikter som ikke har hatt slike saker.