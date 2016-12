Anklager kommunen for tyveri

Brusdalsvassdragets grunneierlag ber Ålesund kommune søke ny konsesjon for tapping av vann. To av grunneierne sier til Sunnmørsposten at det kan bli aktuellt å reise erstatningkrav fordi vannet tappes så mye at det går ut over fisken i vannet når sidevassdraga tørrlegges.