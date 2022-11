Ankesaken starter i dag

I dag starter ankesaken mot sorenskriveren i Kristiansund, Ole Ødegård. Han ble tidligere i år dømt til fengsel i 30 dager for løgn i retten, men anket. I en habilitetssak sa Ødegård at det hemmelige forholdet til en kjæreste var over, selv om de fortsatt var sammen. Ødegård er nå suspendert som dommer.