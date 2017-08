Ankesak starter i dag

I dag starter ankesaken mot en sunnmørsmann i 40-årene, som rett før jul ble dømt til åtte års fengsel for overgrep mot døtrene sine. Mannen ble i tingretten dømt for gjentatte overgrep og voldtekter mot barn under ti år. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Det er satt av sju dager til saken.