Ankesak blei avvist

Ankeutvalget i Frostating lagmannsrett har avvist å ta dommen mot en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad opp til ny behandling. Saka er derfor anket videre til Høgsterett. Det skriver nett.no. De skriver at ankeutvalget konkluderer med at verken lovanvendelsen eller bevisvurderingen i tingretten er feil, og at heller ikke anken over straffeutmålingen vil føre fram.

Styrelederen ble i mai dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen.