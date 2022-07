Anker voldtektsdom

To menn i 30-årsalderen ble i midten av mai dømt for voldtekt av ei ung jente fra Romsdal. De to ble dømt til fem og fire års fengsel, og å betale erstatning til jenta. Nå anker de dommen, skriver Romsdals Budstikke. Saken skal til behandling i Frostating lagmannsrett i midten av august.