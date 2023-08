Anker varetekt

En av de fem som er sikta for seksuelt overgrep mot barn under 14 år eller for å ha medvirket til dette anker varetektsfengslinga. Det bekrefter forsvareren til mannen som er over 18 år, Axel Lange til NRK.

Politiet meldte fredag at fem personer er sikta for seksuelt overgrep med barn under 14 år, eller for å ha medvirket til dette. Hendelsen skal ha skjedd i Molde 24. juli. Tre av de antatte gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder, en er under 18 år og en er over 18 år.

Mannen som er over 18 år ble framstilt for Møre og Romsdal tingrett fredag, og påtalemakta fikk da medhold i varetektsfengsling i fire uker. Den sikta og hans forsvarer har nå besluttet å anke denne til lagmannsretten.