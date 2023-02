Anker tillatelse

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har nå gitt tillatelse til nye oppdrettsanlegg for torsk ved Støylen i Volda kommune.

Men Naturvernforbundet i Ørsta og Volda vil gå rettens vei for å stoppe de nye anleggene. De mener at man vet for lite om konsekvensen av rømt oppdrettstorsk og har startet prosessen med å anke til Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Det skriver studentavisa Nernett.